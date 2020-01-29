شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الخامس على التوالي بفعل تكهنات الفائدة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى ظل استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، بالإضافة إلى تكهنات زيادة عدد أعضاء البنك المركزي البريطاني المصوتين لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.3003$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3027$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3028$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.25% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2975$ ، بفعل استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين عند 98.16 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق العالمية ، خاصة خطر تفشي فيروس كورونا فى الصين ، بالإضافة إلى بيانات قوية عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال كانون الثاني/يناير الجاري.

يبدأ بنك بريطانيا المركزي غدا الخميس أولى اجتماعاته خلال 2020 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الملكي ، وسط تكهنات قوية بزيادة عدد الأعضاء المصوتين لصالح خفض الفائدة البريطانية بمقدار ربع نقطة أساس إلى نطاق 0.50%.

وكان محافظ البنك البريطاني "مارك كارني" قد ألمح مؤخرا إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة ، لمواجهة المخاطر التي تواجه الاقتصاد ، خاصة خطر انفصال بريطانيا الرسمي عن الاتحاد الأوروبي فى 31 كانون الثاني/يناير الجاري.