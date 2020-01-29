شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:19 مساءً, 29 يناير 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 057 دولارا للبرميل، أو ما يعادل 0.96 %، ليصل إلى 60.08 دولارا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارا، أو ما يعادل 1.01 %، ليصل إلى 54.02 دولار.

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