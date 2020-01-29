شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لـ«وفد الأعمال الفرنسي»: فرص واعدة للاستثمار في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار الجاسر إلى الأهمية الاقتصادية التي تحظى بها المملكة وبموقعها الجغرافي الذي يجعلها ذات ميزة تنافسية، وأن منظومة النقل تشارك في تنسيق أعمال المنظومة ودعم التشريعات المنظمة للقطاع وجميع أعمال التخطيط والإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث، وتعزيزًا للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية لها على المستوى الدولي.
وأكد حرص المنظومة على رفع مستوى خدماتها المقدمة بالمشاركة مع القطاع الخاص وفق معايير تقنية متطورة بأعلى معايير الجودة، وبما يسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية والتوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، تماشيًا مع مرحلة التحول التي تشهدها المملكة من خلال إدارة استثمارات المنظومة المختلفة بمشاركة وإتاحة الفرص للمستثمرين والشركات والبنوك المتخصصة والعالمية في إدارة الأصول القوية والجاذبة للاستثمار في منظومة النقل.
حضر اللقاء كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس خالد الرميح، ونائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، ومدير عام مكتب تنسيق عمليات التخصيص المهندس سعود الصالح، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون والاتفاقيات بوزارة النقل هيثم قواص.
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