شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنا بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2.058.096090 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1.414.942.493 ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.237.632 ريال ، و 102.997.465، لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 346.918.500 ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر.