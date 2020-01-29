شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك»: 5.63 مليارات ريال أرباح خلال 2019م والان نبدء بالتفاصيل

• 32.81 مليار ريال إيرادات في الربع الرابع مقارنة 33.69 مليار ريال في الربع السابق

• بلغ صافي الخسارة للربع الرابع 0.72 مليار ريال بانخفاض على أساس ربع السنوي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2019م، حيث حققت أرباحًا سنوية بقيمة 5.63 مليارات ريال.

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وبلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام 2019م 32.81 مليار ريال سعودي مقارنة بإجمالي 33.69 مليار ريال سعودي في الربع السابق، فيما بلغ صافي الخسارة للربع الرابع 0.72 مليار ريال سعودي بانخفاض على أساس ربع السنوي.

جاء إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عقده نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، حيث أوضح أن صناعة البتروكيماويات في العام 2019م تأثرت سلبًا بالزيادات الجديدة في سعة المعروض من المنتجات الرئيسة، والمعدل البطيء للنمو العالمي مقارنة بعام 2018م، مؤكدًا أن التركيز القوي على ضبط التكاليف وسلامة العمليات وموثوقيتها كان له دور كبير في تخفيف هذه السلبيات، حيث انعكس ذلك في انخفاض تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية والعامة بنسبة 5% في 2019م مقارنة بعام 2018م.

وأفاد البنيان بأن هناك تركيزًا قويًا وواضحًا على عوائد المساهمين، فرغم انخفاض الأرباح في النصف الثاني من العام 2019م، أعلن مجلس إدارة "سابك" عن توزيع أرباح قدرها 2.2 ريال سعودي لكل سهم للنصف الثاني على غرار النصف الأول من العام نفسه، مؤكدًا مواصلة اعتماد توزيع الأرباح على سياسات رأسمالية منضبطة، وميزانية عامة قوية.

وأشار البنيان إلى أن الاستدامة والابتكار عاملان حاسمان لنجاح "سابك" وتوجيهها نحو تعزيز قيمة علامتها التجارية، التي شهدت مؤخرًا زيادة قدرها 9.3%، لتصل إلى 4.334 مليارات دولار في عام 2020م، وفقًا لوكالة (براند فاينانس) العالمية المستقلة المتخصصة في الاستشارات الإستراتيجية.