شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى من خسائر فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء، لتعوض جزءا من الخسائر التي مُنيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد أوبك لتخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب بينما ساهمت بيانات أظهرت تراجعا في المخزونات الأمريكية في صعود الأسعار.

وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو واحدا بالمئة أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل.