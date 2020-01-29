شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من البنوك والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، ليواصل التعافي من عمليات بيع جرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتفوق المؤشر إيبكس الإسباني في الأداء على سائر البورصات في المنطقة، ليرتفع مدعوما بصعود سهم بنك سانتاندير اثنين بالمئة. وحقق البنك ارتفاعا في صافي الربح الفصلي بدعم من أداء قوي للأنشطة الأساسية في سوقه الرئيسية في البرازيل ومكاسب رأسمالية.
وارتفع مؤشر البنوك 0.5 بالمئة ليتصدر القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.
وربحت أسهم موردي أبل بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس وإس.تي ميكروإلكترونيكس بعد أن تفوقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على توقعات المبيعات والأرباح خلال الفصل الذي يشهد عمليات تسوق في العطلات.
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