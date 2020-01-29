"زين" تُطلق تطبيق Zain SME لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فريق "زين أعمال" خلال الحفل

أطلقت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت تطبيق Zain SME الجديد كُليّاً، والذي تُخصصه لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُقدّم لهم من خلاله مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية التي تشمل الاشتراك الفوري في حلول "زين أعمال" المُبتكرة بشكل رقمي تماماً ومن غير الحاجة للحضور الشخصي أو استعمال الأوراق، لتكون زين شركة الاتصالات الأولى والوحيدة في الكويت التي تُطلق هذه المنصّة الرقميّة المُتكاملة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أعلنت الإطلاق الرسمي لتطبيقها الجديد على هامش الفعالية التي أقامتها في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، والتي شهدت حضور الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا نوّاف الغربللي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل محمد، والرئيس التنفيذي للعلاقات الاتصالات وليد الخشتي، ومسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة، وعدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومجموعة من الشخصيات البارزة في مجتمع ريادة الأعمال المحلّي.

وأوضحت زين أن إطلاق تطبيق Zain SME الجديد كلياً يأتي من منطلق التزامها بتقديم الحلول الأحدث والأكثر تطوراً لقطاع الأعمال الكويتي ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، وخاصةً فيما يتعلّق بالخدمات والحلول الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر جزءاً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني، حيث يأتي التزامها تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

وفي الكلمة التي ألقاها على هامش حفل الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: " أود أن أرحب بدايةً بجميع ضيوفنا الكرام، وأؤكد أننا في زين نُدرك جيداً دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، فهي تُمثّل جُزءاً كبيراً من قنوات الإنتاج في الدولة، بل وهي لاعب أساسي في العملية التنموية لاقتصادنا الوطني، ولهذا فنحن مُلتزمون دائماً بتقديم الحلول والخدمات الأكثر تطوراً لهم كوننا المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة ".

وأضاف المرزوق: " يأتي إطلاق تطبيق Zain SME اليوم ليعكس جهودنا المُستمرة في تطوير خدماتنا وحلولنا الذكية الموجهة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والذين باتوا يمثّلون جزءاً كبيراً من قاعدة عملاء الهيئات والشركات لدينا، ولهذا فنحن مُلتزمون بتقديم مثل هذه الحلول في إطار خططنا الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تعزيز توجهاتنا المستقبلية نحو مجالات التحوّل الرقمي واستكمالاً لريادة زين في السوق الكويتي وبالمنطقة ".

وتابع المرزوق قائلاً: " أنا فخور جداً بأن عملية تطوير التطبيق تمت بالكامل بجهود ذاتية من قبل فريقنا التقني داخل زين، وتم تدعيمه بأحدث الحلول ذات المواصفات العالمية، وبهذا الإطلاق، تُصبح زين شركة الاتصالات الأولى والوحيدة في الكويت التي تُطلق مثل هذه المنصة الرقمية المُتكاملة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في الخدمات وإدارة الحسابات بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة ".

وذكر المرزوق: " إن التطبيق الجديد مُرتبط بشكل كامل مع أنظمتنا التشغيلية، مما يتيح للعملاء إمكانية إنشاء حسابات جديدة، وإدارة حساباتهم، وإضافة أو إلغاء خدمات "زين أعمال" مباشرةً من خلاله من غير الحاجة لتدخّل موظفي خدمة عملاء الهيئات والشركات، مما يجعل التطبيق منصّة مثالية للتفاعل مع عملائنا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل انسيابي، كما أنها ستفتح آفاقاً جديدة أمام محفظة خدماتنا الذكية الموجهة لهم بكل تأكيد ".

واختتم المرزوق قائلاً: " أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرئيسية التي تدفع بجهود التنمية، ولهذا فإن زين تفخر بكونها شريكاً رئيسياً لهم في مسيرة النجاح من خلال تزويدهم الحلول والخدمات التكنولوجية الأحدث لهم لضمان أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية واستمرارية العمل، ونأمل أن يحوز التطبيق على رضا عملائنا الكرام ويلاقي تطلعاتهم ".

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ويُعتبر تطبيق Zain SME الوحيد والأول من نوعه على مستوى قطاع الاتصالات في الكويت، حيث يتيح للعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات والحلول التابعة لمحفظة "زين أعمال" الخاصة بالهيئات والشركات، أبرزها إمكانية إنشاء حساب جديد بشكل رقمي تماماً ومن غير الحاجة للحضور الشخصي أو استخدام الأوراق، وذلك عبر توظيف العديد من الحلول التقنية مثل القياسات الحيوية (biometrics) والعقود الإلكترونية، وغيرها.

ويهدف التطبيق الجديد إلى تطوير تجربة العملاء عن طريق تقديم خدمات "زين أعمال" بشكل رقمي تماماً، مما يُلغي الحاجة للحضور الشخصي، وأوقات الانتظار الطويلة التي تُصاحب إجراءات تسجيل الحسابات الجديدة، وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى إمكانية تصميم عروض خاصة حسب احتياجات ومتطلبات العميل، وإمكانية التواصل مع مُساعد زين الذكي zBot للاستفسار عن أحدث العروض أو طلب المُساعدة من مدير الحساب وغيرها الكثير.

ويمكن للعملاء الجدد تسجيل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة عن طريق التطبيق بكل سهولة، وذلك من خلال توفير البيانات المطلوبة داخل التطبيق مُباشرةً، وإمكانية مسح ورفع المستندات القانونية باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، والتوقيع على العقود بشكل آلي من خلال لمس الشاشة، كما يمكن للعملاء إضافة الخطوط والباقات والأجهزة والإكسسوارات على اشتراكاتهم بكل سرعة وسهولة، والاستمتاع بخدمة توصيل الأجهزة إلى مقر شركتهم أو عنوانهم المُفضّل، وذلك مع خدمة تتبع طلب التوصيل على الخريطة بشكل حي.

ويتميّز تطبيق Zain SME بمجموعة كبيرة من الخدمات لإدارة الحساب، أبرزها إدارة إعدادات الدفع عبر الاستقطاع الشهري وتشغيله أو إلغائه، بالإضافة إلى دفع الفواتير، سواءً لكل الخطوط التابعة للاشتراك معاً أو خطوط معينة بشكل منفرد، أو حتى على خطوط أخرى غير تابعة للعقد، كما يمكن للعميل الاطلاع على تفاصيل الفاتورة ومراجعتها شهراً بشهر، وإدارة الخطوط الحالية، وتغيير الباقات، وإضافة أجهزة أو إكسسوارات على إحدى خطوط العقد بشكل منفرد.

ويمكن للعملاء أيضاً استخدام التطبيق للاطلاع على تفاصيل المكالمات والرسائل النصية القصيرة وخدمة التجوال الدولي لكل خط ضمن العقد، بالإضافة إلى تقديم طلب لنقل الرقم من شركات الاتصالات الأخرى إلى زين، وتحديث بيانات الشركة وعنوانها وتحديث المستندات مُباشرةً من داخل التطبيق، وهو متوفر لمنصتي iOS وAndroid.

وتؤمن زين إيماناً شديداً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.