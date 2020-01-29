أسعار «الذهب والدولار» اليوم في مصر

شهدت أسعار الدولار ، اليوم الاربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.75جنيها للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي 15.74جنيه للشراء و 15.84جنيه للبيع.

بينما سجلت الورقة الخضراء في بنك أبوظبي الإسلامي 15.76جنيه للشراء و 15.85جنيه للبيع.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بشكل طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1578 دولار، بتراجع حوالي دولارين وفقا لليوم السابع.

وهذا التراجع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب أمس ارتفاع بقيمة 7 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر .

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أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 594 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 793 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب اليوم 5552 جنيها.



أوقية الذهب 1578 دولار.