تعرف على أسعار «اللحوم والأسماك والطيور والبيض والخضراوات والفاكهة» اليوم .. البتلو 140 جنيه والكندوز 110

شهدت أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 29-1-2020، استقرارا ملحوظا في الأسواق، وهي الحالة التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق، والتي تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب، وتعمل الغرف التجارية على تفعيل بورصة الدواجن.

وفي الفيديو التالي الأسعار بحسب ما نشرته البوابة نيوز.



تُعد الدواجن من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك، ما يرفع أسعار الدواجن في الأسواق، ويوجد إقبال كبير على شرائها من قبل المواطنين خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، فهي البديل الأول للحوم الحمراء، والتي واصلت ارتفاعها ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 150 جنيهًا.

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وفي الفيديو التالي الأسعار بحسب ما نشرته البوابة نيوز.



استقرت أسعار اللحوم اليوم، في ظل حالة الركود الذي تشهده أسواق اللحوم البلدية خلال هذه الفترة، مما انعكس على انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة السابقة، واستقرارها خلال الأشهر الأخيرة، رغم ندرة المعروض من اللحوم البلدية وفقا لصوت الأمة.

وفي الفيديو التالي الأسعار بحسب ما نشرته البوابة نيوز.



