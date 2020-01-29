شهدت أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 29-1-2020، استقرارا ملحوظا في الأسواق، وهي الحالة التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق، والتي تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب، وتعمل الغرف التجارية على تفعيل بورصة الدواجن.
وفي الفيديو التالي الأسعار بحسب ما نشرته البوابة نيوز.
تُعد الدواجن من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك، ما يرفع أسعار الدواجن في الأسواق، ويوجد إقبال كبير على شرائها من قبل المواطنين خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، فهي البديل الأول للحوم الحمراء، والتي واصلت ارتفاعها ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 150 جنيهًا.
وفي الفيديو التالي الأسعار بحسب ما نشرته البوابة نيوز.
استقرت أسعار اللحوم اليوم، في ظل حالة الركود الذي تشهده أسواق اللحوم البلدية خلال هذه الفترة، مما انعكس على انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة السابقة، واستقرارها خلال الأشهر الأخيرة، رغم ندرة المعروض من اللحوم البلدية وفقا لصوت الأمة.
وفي الفيديو التالي الأسعار بحسب ما نشرته البوابة نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار «اللحوم والأسماك والطيور والبيض والخضراوات والفاكهة» اليوم .. البتلو 140 جنيه والكندوز 110 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.