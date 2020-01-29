شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العربي تطرح دفاية صديقة للبيئة وآمنة مصنعة من السيراميك المعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت مجموعة العربي بالأسواق، جيل جديد من دفايات تورنيدو الكهربية بتكنولوجيا جديدة ومتطورة والتي تقوم بعملية التدفئة بطريقة صحية وآمنة عن طريق استخدام الواح السيراميك المعدني بالإضافة الى انها دفاية صديقة للبيئة لا ينبعث منها غاز اول اكسيد الكربون الضار .

أكد محي الدين العربي أن طرح هذا المنتج الجديد يأتي تماشيا مع سياسة مجموعة العربي والتي تستهدف توفير أحدث المنتجات ذات التكنولوجيا المتطورة للمستهلك المصري. واتاحة الفرصة امامه للاختيار من بين بدائل متعددة من نفس المنتج لتناسب احتياجاته وتحقق رغباته .

وأضاف: تعمل دفاية تورنيدو الجديدة من خلال مرور الهواء على لوح ساخن مصنوع من مادة السيراميك المعدني، ليتم توزيع الهواء في الغرفة بالكامل بكفاءة عالية من خلال مروحة الدفع متعددة السرعات مشيرا أن ذلك لا يحتاج سوى دقائق معدودة حتى يعم الشعور بالدفيء في كل أنحاء الغرفة .

Advertisements

وأوضح العربي أن تلك الدفاية تعد الأكثر أمانا وذلك لأنها تقوم بفصل الكهرباء ذاتيا عند ارتفاع درجة حرارة جسمها عن حد معين، بالاضافة إلى تزويدها بحساس للاستشعار عن بعد يقوم بفصل الدفاية بسرعة اذا لم يرصد حركة تدل على وجود شخص بالغرفة ، كما تقوم بإعادة التشغيل تلقائيا مرة أخرى بمجرد دخول شخص الغرفة .

واستطرد قائلا أن تورنيدو تتميز أيضا بالعديد من الامكانيات التي تحافظ على الاحساس بالراحة والأمان مثل امكانية وقف التشغيل عند الوصول الى درجة الحرارة المناسبة ، كما يوجد بها نظام ذكي لتوفير الطاقة يستشعر درجة حرارة الغرفة ليتحكم في عمل تشغيل الدفاية بقدرات كهربية مختلفة للتقليل من استهلاك الكهرباء .

واضاف محي الدين العربي أن هناك ثلاث موديلات من الدفاية الجديدة ، الأول بقدرة 1500 وات ومن اهم ما يميزها هو تصميمها اللوحي المدمج والذي يسمح بإمكانية تعليقها على الحائط لتوفير المساحة والموديل الثاني (التاور) بقدرة 2000 وات واهم ما يميزها هو جمال التصميم ووجود شاشة رقمية ذات تحكم باللمس ، اما الموديل الثالث فهو اسطواني الشكل ، بقدرة 2000 وات ايضا واهم ما يميزه هو وجود سرعتين للمروحة و4 مستويات للتدفئة كما انه يحتوي على فلتر داخلي لتنقية هواء الغرفة .

من الجدير بالذكر أن مجموعة العربي من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية في مصر وتمتلك أكثر من ٢٦ مصنع في ثلاث مجمعات صناعية بمحافظات القليوبية والمنوفية وبني سويف ولديها أكثر من ٣٠٠٠ موزع معتمد ينتشر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالاضافة الى أكثر من ٣٠٠ مركز خدمة وصيانة في كافة أنحاء الجمهورية.