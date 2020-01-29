شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية يكشف خطة تطوير مناطق وسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر طه، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الاستعانة بالشباب وتأهيلهم فى أعمال القيادة فى شركات القطاع العام، أبرز الحلول للنهوض بهذه الشركات وخلق جيل جديد.

وأضاف عبد الناصر طه، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذي نظمته شركة مصر لإدارة الأصول العقارية اليوم، أن العاصمة الإدارية الجديدة لها تأثير كبير علي وسط القاهرة .

وأوضح أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، تمتلك نسبة كبيرة من المباني بوسط القاهرة، لافتة إلي أن عدد الوحدات السكنية التى تمتلكها الشركة تتخطي الـ13 ألف وحدة سكنية.

وأكد أن الشركة وضعت خطة لتطوير مباني وسط القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للتوافق مع رؤية الحكومة للنهوض بمنطقة وسط القاهرة، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد عبد الناصر طه، انه لن يتم بيع عقار واحد بمنطقة وسط البلد، كما كان بشاع قبل ذلك، وما يتم عبارة عن تأهيل وتطوير لمباني وسط القاهرة وتحويلها لمقصد سياحي وثقافي .

وأشار إلي أن الخطة لن تقتصر فقط علي تأهيل مباني وسط البلد ، بل تعتمد بشكل أكبر علي إضافة قيمة مضافة لهذه المباني، بحيث يكون هناك عائد اقتصادي مرتفع.

وأوضح أن عملية التطوير ستشمل كافة المناطق الثقافية منها دور السينما والمسارح، وإعادة رونق التراث الحضاري .

Advertisements

فى السياق ذاته أعلنت شركة" مصر لإدارة الأصول العقارية" وهى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال عن إطلاق مشروع" أصول الهرم، بالإشتراك مع شركة HSG للاستثمار والتطوير بفندق سميراميس انتركونتننتال تم خلاله توقيع عقد التسويق الحصرى لمشروع أصول الهرم بين كلاً من شركة" مصر لإدارة الأصول العقارية" وشركة"HSG للاستثمار والتطوير " والذى ينص على بدء تسويق و طرح المشروع للسوق العقاري المصرى .

وأعرب عبد الناصر طه رئيس مجلس إداره والعضو المنتدب لشركة "مصر لإدارة الأصول العقارية"عن سعادته بإطلاق مجمع" أصول الهرم "السكنى والمنفذ على مساحة 5804 متر مربع ليضم المشروع محفظة متنوعة من الوحدات السكنية منها والإدارية والتجارية بالإضافة إلى موقعه الحيوي بمنطقة الهرم حيث يتمتع بواجهة رئيسية على شارع الهرم عرضها 40 م .

وأكد أن نجاح المشروع لا يتوقف على بناءه وتصميماته فقط فالتسويق للمشاريع العقارية يلعب دوراً مهماً في ترويج المشاريع وبيع الوحدات العقارية “السكنية والتجارية” وبناء عليه يعتبر العمود الفقري في عمل أي شركة عقارية تسعى لبيع مشاريعها وضمان نجاح المشروع، وهذا ما نهدف إليه بتعاقدنا من شركة "HSG للاستثمار والتطوير "بإعتبارهم أحد أقوي شركات التسويق العقاري وللاستفاده من خبرتهم واستراتيجيتهم فى السوق العقاري المصرى.

وأوضح عبد الناصر طه أن مشروع "أصول الهرم" يعد نموذجاً للمشروعات السكنية المتكاملة ومن المؤكد أنه سيساهم في دعم السياحة في المنطقة وتقدر حجم مبيعاته بحوالى 300 مليون جنيه ومن المقرر تسليم المشروع على مرحلتين الأولى في يونيه 2021 والثانية فى سبتمبر 2021.

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس إداره والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتامين" إن شركة مصر لإدارة الاصول العقارية كيان رئيسى داخل مجموعة شركة مصر القابضة للتأمين ولها كل الدعم والمساندة من الشركة الأم والشركات الشقيقة نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه كونها تملك وتدير المحفظة العقارية الضخمة للمجموعة.