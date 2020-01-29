شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم STC ببورصة السعودية بعد إعلان توقيع شراء فودافون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم شركة STC السعودية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق الأسهم السعودية-تداول، بنسبة 0.88% رابحا 0.8 ريال سعودى، ليصل إلى مستوى 91.7 ريال سعودى، وبلغ حجم التداول 571 ألف سهم بقيمة 52.6 مليون ريال سعودى.

وقالت شركة STC السعودية، إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، مضيفة أنها اتفقت مع شركة فودافون العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالى النهائى عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

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وأكدت شركة STC السعودية، فى بيان لبورصة السعودية، أنها ستعمل مع فودافون، بشكل حصري بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مشيرة إلى أن الصفقة لا تتضمن عملية الاستحواذ المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة.

وأشارت شركة STC السعودية، إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين الشركة وفودافون بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة فودافون وأي موافقات نظامية ذات صلة.

وأعلنت شركة STC السعودية، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، وذلك للاستحواذ على حصة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55% (عملية الاستحواذ المحتملة)، وتعتبر عملية الاستحواذ المحتملة متوافقة مع استراتيجية الشركة التوسعية، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.