شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 15 قطاعا يقود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للصعود صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% رابحا 37.10 نقطة ليصل إلى مستوى 8203.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.02% رابحا 73.73 نقطة ليصل إلى مستوى 7337.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 59.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 148 شركة، فيما تراجعت 28 شركة.

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.98%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.15%.

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وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم ميدغلف للتأمين 5.30%، ثم عطاء بنسبة 4.13%، فيما جاء سهم "سابك" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.69%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 0.83%، ثم المواساة بنسبة 0.61%.

وفى سياق آخر قالت شركة STC السعودية، إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، مضيفة أنها اتفقت مع شركة فودافون العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالى النهائى عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وأكدت شركة STC السعودية، فى بيان لبورصة السعودية، أنها ستعمل مع فودافون، بشكل حصري بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مشيرة إلى أن الصفقة لا تتضمن عملية الاستحواذ المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة.