شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 4 جنيهات، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1569 دولار، بتراجع ملحوظ للذهب عالميا مع اتجاه بيعي لجنى الأرباح.

هذا التراجع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 789 جنيها للجرام. الجنيه الذهب اليوم 5520 جنيها. أوقية الذهب 1569 دولار.

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ويعد الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات.

ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.

وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.