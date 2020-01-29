شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها البنوك.

وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحا 19.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6335.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 26.490 نقطة ليصل إلى مستوى 7051.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4917.18 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 343.1 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون دينار كويتى عبر 7579 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، فقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%.

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وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.42%، تليه شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 15.29%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة9.81%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.61%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة العقارات المتحدة، عن قيام إحدى شركاتها التابعة، بتوقيع عقد تسهيلات مصرفية ممنوحة من أحد البنوك المحلية بقيمة 42.972 مليون دينار، وذلك بغرض تمويل مشاريع الشركة.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن مدة سريان تلك التسهيلات سوف تنتهي في 30 سبتمبر 2020، وسوف تُجدد حسب متطلبات تنفيذ تلك المشاريع.

وأفادت "متحدة" في البيان بأن أثر هذه التسهيلات المصرفية سيظهر في البيانات المالية المُجمعة لشركة العقارات المتحدة للربع الأول لعام 2020.