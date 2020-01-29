شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات لأول مرة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعد إغلاقها أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 13712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1889 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 15783 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 5112 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولى، عن تحقيق صافى ربح 60.5 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.13 مليون جنيه في 2018، بنسبة نمو 40% على أساس سنوى، وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 214.89 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 189.7 مليون جنيه فى 2017.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حققت أرباحاً بلغت 44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 30.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.