شكرا لقرائتكم خبر عن جارتنر: منطقة الشرق الأوسط ستسجل أعلى نمو بمبيعات الهواتف الذكية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت المبيعات العالمية للهواتف الذكية الموجهة للمستخدم النهائي في طريقها للوصول إلى 1.67 مليار وحدة في عام 2020، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

ويأتي هذا النموّ بعد أن تراجعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 2% في عام 2019، لتكون المرة الأولى منذ عام 2008 التي تشهد فيها أسواق الهواتف الذكية العالمية انخفاضاً في مستوى المبيعات.

وفي هذا السياق قالت أنيت زيمرمان، نائبة رئيس الأبحاث لدى جارتنر: "كان عام 2019 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لبائعي الهواتف الذكية، ويعود ذلك في المقام الأول إلى زيادة العرض في قطاع الهواتف المتطورة ضمن الأسواق الناضجة بالإضافة إلى احتفاظ المستهلكين بالأجهزة التي يمتلكونها لفترة أطول. لكن من المتوقع في المقابل أن تنتعش أسواق الهواتف الذكية مرة أخرى مع انتشار شبكات الجيل الخامس في المزيد من البلدان، فضلاً عن عودة المستخدمين لشراء هواتف جديدة بعد تأجيلهم لعمليات الشراء حتى عام 2020 بانتظار انخفاض الأسعار".

وتتوقع مؤسسة جارتنر أن يصل إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة الداعمة لشبكات الجيل الخامس إلى 221 مليون وحدة في عام 2020، أي ما يمثل 12% من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة.

وتتوقع أيضاً أن تصل مبيعات هذه الهواتف إلى ضعف هذا الرقم في عام 2021، وهو ما يعادل 489 مليون وحدة في هذا الإطار قالت زيمرمان: "سوف تتسارع عمليات انتشار الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس بشكل أكبر في عام 2020.

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وتم الإعلان عن توافر هواتف الجيل الخامس التي تكلف أقل من 300 دولار، ما يدفعنا للاعتقاد بأن مبيعات هواتف الجيل الخامس ستتجاوز مبيعات هواتف الجيل الرابع خلال فترة 12 شهراً".

وبالنظر إلى المبيعات على المستوى الإقليمي، فإن مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسواق آسيا والمحيط الهادئ الناضجة، والصين الكبرى (الصين وتايوان وهونج كونج)، ستشهد أعلى معدلات نمو في مبيعات الهواتف الذكية في عام 2020، بنسب 5.9% و 5.7% و 5.1% على التوالي.

كما أن الطلب القوي على الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس بشكل عام، والتوقعات حول إطلاق شركة آبل لأول هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس، هي عوامل ستعزز من مستوى الطلب على الهواتف الذكية، خصوصاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين الكبرى.

أما فيما يتعلق بمبيعات الهواتف الذكية، فإن مناطق الصين الكبرى وأسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة سوف تحتفظ بالمركز الأول والثاني على مستوى العالم في عام 2020، بمبيعات تصل إلى 432.3 مليون و376.8 مليون هاتف ذكي على التوالي.

ماذا يمكن أن نتوقع في مؤتمر ومعرض الهواتف المحمولة العالمي 2020 (MWC) ؟

في هذا السياق قالت زيمرمان: "ستحظى الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس سواءً باهظة الثمن وفائقة المواصفات أو منخفضة التكلفة بالاهتمام الأكبر في مؤتمر ومعرض الجوال العالمي، وقد يتم الكشف عن بعض هذه الأسعار قبل انطلاق المؤتمر، كما سيكون تركيز البائعين منصباً بشكل رئيسي على تعزيز قدرات أجهزتهم في الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، فضلاً عن تحسين مزايا وقدرات الكاميرات المدمجة بأجهزتهم المحمولة".