شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بنتائج قوية لاستيراد الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% رابحا 7.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1653.37 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.3 مليون سهم بقيمة 465.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 29.43% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.98% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.33%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.32%.

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كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%.

وتصدر سهم شركة استيراد الاستثمارية قائمة الأسهم المرتفعة، بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية لعام 2019، وحققت الشركة صافى ربح 2.7 مليون دينار مقارنة بقيمة 486.4 ألف دينار من العام السابق بارتفاع قدره 455%.

وحققت الشركة إجمالى الإيرادات خلال عام 2019، وبلغت 4.445 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1.746 مليون دينار العام السابق، بنسبة نمو 155%، وبلغ مجموع الدخل الشامل 3.901 مليون دينار مقارنة بقيمة 1.687 مليون دينار.