شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يصعد ببورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 6.81 نقطة ليصل إلى مستوى 2799.37 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 35.5 مليون سهم محققة ما قيمته 32.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 629 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 7 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 10.29%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.11%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 230 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.360 مليون سهم إلى 74.590 مليون سهم تمثل 3.366% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 28 يناير الجارى.