شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس لا يزال سلبي– تحليل -29-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر النحاس بتداولات يوم أمس لبعض الضغوط الإيجابية والناتجة عن اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50, إلا أن التذبذب المتكرر دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 2.6800 لهذا اليوم يؤكد الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا.

لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط والذي يتطلب تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا عند 2.5500 و 2.4500 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط