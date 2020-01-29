شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على المسار التصحيحي الهابط– تحليل - 29-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتذبذبه السلبي دون الحاجز المستقر عند 1025.00 بالإضافة لبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء. لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط لتداولات الفترة الحالية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 950.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 915.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 950.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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