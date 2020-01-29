شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على الثبات السلبي-تحليل - 29-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي لحظي ليستقر بذلك دون المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 142.90 ليحافظ بذلك على استقراره السلبي والمقترح سابقا.

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع, سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد وليجبره ذلك على تجديد المحاولات السلبية ليستهدف بذلك مستوى 141.40 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 140.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.90 و 141.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط