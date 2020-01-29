شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 29-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 120.30 ليحافظ بذلك على مساره الهابط والمقترح سابقا.

كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية المستقرة عند 120.90 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الهابط وليزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة استهدافه للمستويات السلبية المستقرة عند 119.40 و 118.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط