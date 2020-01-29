شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 29-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 120.30 ليحافظ بذلك على مساره الهابط والمقترح سابقا.
كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية المستقرة عند 120.90 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الهابط وليزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة استهدافه للمستويات السلبية المستقرة عند 119.40 و 118.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 29-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.