شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال الكويتية إحالة شركات قدمت معلومات مغلوطة للنيابة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أحالت هيئة أسواق المال الكويتية شركات قدمت معلومات مغلوطة عن بيانات مالية تتعلق بحجم الخسائر المتراكمة التي حققتها خلال فترات مالية سابقة إلى نيابة أسواق المال للاشتباه في وقوع جريمة.

وتمت إحالة شركات لهيئة الأسواق بعد توقيع عقوبات عليها من لجنة النظر في المخالفات، بعدما ثبت لها قيام الشركة بالإفصاح عن معلومات تخالف الحقيقة، وإخفاء معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أموال المساهمين والمستثمرين فيها، بحسب "الجريدة".

يشار إلى أن بورصة الكويت قامت مؤخرا بالتعاون مع هيئة الأسواق بتحديد قائمة تتضمن هذه الشركات مع الإشارة إليها بلون محدد في شريط التداول، بحيث يُعرف أن لدى الشركة مشكلة مع أنظمة البورصة، فلا يقع المتداولون غير المطلعين في ضرر.

وضمّت القائمة 13 شركة تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة فأكثر وبما يقل عن 75% من رأس المال المدفوع، تمت الإشارة اليها باللون الأصفر.