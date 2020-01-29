بورصة الكويت تطلق اختبارات ضغط للوساطة استعداداً لـ"الترقيات"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت بورصة الكويت المالية أكبر عملية اختبارات ضغط لقطاع الوساطة بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وذلك استعداداً لليوم المشهود أواخر مايو المقبل والمرتقب أن يشهد تدفق نحو 3.5 مليارات دولار على السوق المالي من أموال الترقية في مؤشر "مورجان ستانلي"، وهي أكبر كتلة سيولة أجنبية تتدفق على البورصة في تاريخ مسيرة السوق، بحسب "السياسية".
وشددت المصادر على أن كل أطراف المنظومة على قدر كبير من المسؤولية، لاسيما أن ترقية الكويت على مؤشر "مورجان ستانلي MSCI" وضع الجميع أمام التزام واستحقاق، إذ خرج السوق من النطاق المحلي إلى نطاق عالمي اوسع واشمل.
وقالت شركة كامكو الكويتية إنه وبعد اتخاذ قرار ترقية البورصة الكويتية من قبل مؤسسة MSCI يمكن للورصة أن تجذب تدفقات غير نشطة تصل الى ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي وقيمة أكبر من التدفقات النشطة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع بداية العام الجاري.
وحسب تقرير سابق، ستصبح الكويت جزءا من عالم الأسواق الناشئة بعد الترقية المحددة من قبل ثلاثة من أكبر مجمعي المؤشرات العالمية كمورغان ستانلي واس أند بي داو جونز وفوتسي. ومن شأن ذلك أن يجذب رؤوس أموال من المستثمرين الأجانب ويجعل الكويت أقرب الى المعايير الدولية.
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