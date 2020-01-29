شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر مع ترقب قرار «المركزي الأمريكي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن نزلت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة مع تقييم مستثمرين التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1567.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، في حين نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1566.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2298.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 988.93 دولار.

وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.49 دولار بعد أن نزلت لأقل مستوى منذ 23 ديسمبر كانون الأول عند 17.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.