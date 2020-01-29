شكرا لقرائتكم خبر عن «تويوتا» توقف إنتاجها في الصين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلصت أو أوقفت أنشطتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد والذي أسفر عن وفاة أكثر 130 شخصا حتى الآن.ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكي نيمي المتحدث باسم تويوتا القول إنه "في ضوء العوامل المختلفة، بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية وموقف إمدادات المكونات، قررنا وقف العمل في مصانعنا بالصين حتى 9 فبراير ... نحن نراقب الموقف وسنتخذ المزيد من القرارات بشأن عملياتنا اعتبارا من 10 فبراير".

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