شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تنجح في إتمام ببيع بنك UBLT في تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام قيامها بدور المستشار المالي الأوحد للبنك المتحد «UBL» بباكستان، في صفقة بيع أصول والتزامات بنك «UBLT» التابع له في تنزانيا إلى «Exim Bank Tanzania Limited»، حيث تأتي الصفقة ضمن الاستراتيجية التي يتبناها البنك الباكستاني لترسيخ مكانته على الساحة العالمية.

وفي هذا السياق أوضح علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن الإتمام الناجح للصفقة يعكس القدرة التي تحظى بها المجموعة على تنفيذ كبرى الصفقات العالمية والعمل في مختلف البيئات التشريعية والتنظيمية بالعديد من الأسواق التي تم التوسع بها مؤخراً. وأضاف أن المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة تمكنها من مواصلة التوسع بخدماتها في المزيد من الأسواق المبتدئة والناشئة، مستفيدةً من تواجدها المباشر في 13 دولة بأربعة قارات، بالإضافة إلى فريق العمل الاحترافي الذي يضم أفضل الخبراء في تنفيذ مختلف صفقات الأسهم وتريب الدين والدمج والاستحواذ.

وتعد صفقة البنك الباكستاني «UBL» لأصوله بتانزانيا أولى صفقات الدمج والاستحواذ التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس بأسواق شرق أفريقيا منذ توسعها في السوق الكيني خلال عام 2017 باعتباره منصة للتوسع بأعمال الشركة في تلك المنطقة.

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ويعد البنك المتحد «UBL» أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في باكستان، حيث يمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 1،390 فرع في باكستان و19 فرع دولي أخرى لخدمة ما يربو على 4 مليون عميل. ويقوم البنك بخدمة عملائه من الأفراد والشركات من خلال أنشطته التي تغطي 12 دولة ومن بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر واليمن وعمان والمملكة المتحدة وسويسرا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب خالبي عن تطلعاته لتنفيذ المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نجاح الشركة في تنفيذ أول صفقة لها بالأسواق المبتدئة خلال عام 2018، حيث قامت بطرح أسهم شركة «ASA International» ببورصة لندن للأوراق المالية، ثم الطرح العام لأسهم شركة «Helios Towers» في بورصة لندن للأوراق المالية خلال العام الماضي. وتابع خالبي أن فريق عمل المجموعة المالية هيرميس ساهم في تعزيز ريادة الشركة بالأسواق التي توسعت بها مؤخرًا خلال فترة زمنية وجيزة وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تلك الأسواق في المرحلة الراهنة.

وفي ضوء الصفقات التي تعمل المجموعة على الترتيب لتنفيذها في الأسواق التي توسعت بها مؤخرًا، تعكف الشركة على زيادة التوسع في تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتابات بالأسواق المبتدئة، مدعومًة باحتلال قطاع الوساطة في الأوراق المالية لقمة الترتيب بالأسواق التي تم التوسع بها مؤخراً وحصول قطاع البحوث على المركز الأول في أفريقيا والأسواق الناشئة والمبتدية بقوائم تصنيف العديد من المؤسسات الدولية المرموقة.