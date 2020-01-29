شكرا لقرائتكم خبر عن من هى "STC"..مشغل الاتصالات الجديد فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة فودافون العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.392 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز 12 نقطة عن الوافد الجديد.

1- شركة الاتصالات السعودية "STC"، تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ أنها الشركة الوطنية فى تقديم خدمات الاتصالات فى السعودية.

2- يرجع تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكى رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسى.

3- تتوزع هيكل ملكية شركة STC بين 70% لصندوق الاستثمارات العامة، و16.23% أسهم حرة، ونسبة 7% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 6.77% للمؤسسة العامة للتقاعد.

4- تتصدر شركة الاتصالات السعودية "STC"، وفقا لتقارير إعلامية، سوق المحمول فى السعودية، متفوقة على منافسيها هناك وهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل".

5- أطلقت الاتصالات السعودية في مايو من العام الماضي أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

6- توسعت شركة الاتصالات السعودية، فى الخارج بالاستحواذ على نسبة 25% من مجموعة أكسيس بماليزيا، والعاملة في مجال الاتصالات بقيمة بلغت 3.04 مليار دولار، والتي بدورها تدير عدد من شبكات الهاتف الجوال في كل من ماليزيا واندونيسيا والهند، كما حصلت على 26% من رخصة الهاتف الجوال الثالثة في الكويت بقيمة وصلت 924.6 مليون دولار.

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7- استحوذت STC على نسبة 35% من حصص المساهمين في شركة اوجيه للاتصالات، ومقرها الإمارات، وذلك في بداية عام 2008، في صفقة بلغت قيمتها 2.85 مليار دولار.

8-تستحوذ STC على نسب مختلفة فى عدد من المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية منها مؤسسة عرب سات للاتصالات الفضائية والعاملة فى مجال البث عبر الأقمار الصناعية، شركة الكيبل البحري العربي الرابط بين ضفتي البحر الأحمر (السعودية - السودان)، كما استحوذت الشركة على نسبة 100% من مزود خدمات الانترنت أول نت، بالإضافة إلى شركة تجارى السعودية.

9- كانت شركة STC، حصة مباشرة فى كريم تبلغ 8.8%، إلا أنها باعتها مع استحواذ شركة أوبر شركة كريم مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار، ليبلغ نصيب شركة الاتصالات السعودية من هذا الاستحواذ 274 مليون دولار.

10- يبلغ رأس مال شركة الاتصالات السعودية STC، نحو 20 مليار ريال، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 186.4 مليار ريال.

11- حققت شركة STC خلال عام 2019، إيرادات بلغت 54.4 مليار ريال بنسبة نمو 4.64%، وبلغصافي الربح ليسجل 10.755 مليار ريال.

12- وفق مؤشر براند فاينانس، تمتلك شركة الاتصالات السعودية، أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط عن العام 2019 بقيمة 26.6 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، كما تصنف ضمن أفضل 50 شركة رقمية على مستوى العالم في العام، والأولى فى الشرق الأوسط.