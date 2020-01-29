شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع بعد عمليات بيع استمرت يومين بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع على نحو متواضع اليوم الأربعاء، لتعوض بشكل جزئى خسائر ثقيلة تكبدتها على مدى الجلستين السابقتين، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل فيروس كورونا الذى ينتشر سريعا من الصين.

وصعد المؤشر نيكى 0.71% إلى 23379.40 نقطة، بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1699.95 نقطة.

ويصف المتعاملون الارتفاع بأنه انتعاش يرجع لأسباب فنية فقط، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره الواسع النطاق على الاقتصاد والسوق.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المرتبط بالصين بشكل حاد إلى 132 اليوم الأربعاء مع إصابة نحو 1500 حالة جديدة، مما يراكم الضغوط على بكين للسيطرة على الفيروس فى الوقت الذى قال فيه مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق كافة الرحلات إلى الصين.

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وارتفعت أسهم شركات الشحن البحري 2.7% لتتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية فى بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

وقفز سهم نيبون يوسن 3.2% بعد أن ذكرت صحيفة نيكى اليابانية أن أكبر شركة شحن بحرى فى اليابان من المرجح أن تسجل أرباحا متكررة بقيمة 20 مليار ين (182 مليون دولار) فى الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وهو أعلى رقم ربع سنوى فى ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها للفترة بين أبريل وديسمبر يوم الجمعة.