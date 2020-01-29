شكرا لقرائتكم خبر عن إس-أويل ستورد منتجات نفطية بـ2.66 مليار دولار لأرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء إنها وقعت عقدا لتوريد منتجات نفطية مكررة بقيمة إجمالية 3.1 تريليون وون (2.66 مليار دولار) إلى الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

ويظهر إفصاح تنظيمى أن الشركة ستورد ما يصل إلى 10 ملايين برميل من الديزل و15 مليون برميل من النفتا و11 مليون برميل من وقود الطائرات وثمانية ملايين برميل من البنزين إلى أرامكو لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) سنغافورة بموجب العقد السارى فى الفترة بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020.

وأرامكو السعودية مساهم كبير فى إس.أويل.