شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً واضحاً لمستوى 0.9712 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 0.9836 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.9712 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد