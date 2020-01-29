شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة والذي يتحول إلى مقاومة الآن عند 0.6815، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً للفترة القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.6670 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط