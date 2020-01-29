شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً للمقاومة المحورية 59.60 الآن، يرافقه ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 56.00.
بالمقابل، من الضروري الانتباه إلى أن اختراق 59.60 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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