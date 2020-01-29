شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية منذ يوم أمس ليقترب من المقاومة المحورية 54.60، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يدخل مناطق التشبع في الشراء الآن، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 51.80 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 54.60 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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