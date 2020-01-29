شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج سلبي – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 17.60 ويستقر دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يمثل أهداف سلبية تبدأ عند 17.00 وتمتد إلى 16.35.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 17.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط