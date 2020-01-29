شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1575.90، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 1554.10 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أننا سنكون بانتظار ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد اختبار المستوى المذكور.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1536.50 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 1575.90 مفتاح إيقاف الضغط السلبي الحالي واندفاع السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1554.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت