شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة مساء يوم أمس ليكسر مستوى 1.3180 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في البيع الآن ويقترب من التقاطع بشكل إيجابي.
وبالتالي، نحن نرجّح أن يستأنف السعر تداولاته الإيجابية خلال الجلسات القادمة، ويحتاج لاختراق مستوى 1.3180 لتأكيد التوجه نحو 1.3233 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو اختبار مناطق 1.3092 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3230
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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