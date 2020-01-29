شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الصاعد ليقترب من اختبار مستوى 109.33، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ودخوله مناطق التشبع في الشراء، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه التالي عند 108.40، في حين إن الثبات دون 109.33 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط