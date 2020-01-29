شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالانخفاض – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط يوم أمس، ويظهر تداولات إيجابية الآن طفيفة متأثراً بإيجابية مؤشر الذي يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 1.2920 كمحطة تصحيحية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2940 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط