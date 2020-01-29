شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف الأول – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض الهادئ ليواصل الاقتراب من هدفنا الأول 1.0985، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالصورة فعالاً، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 1.0880، في حين إن الثبات دون 1.1080 يمثّل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط