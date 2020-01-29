شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف الأول – تحليل - 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض الهادئ ليواصل الاقتراب من هدفنا الأول 1.0985، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالصورة فعالاً، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 1.0880، في حين إن الثبات دون 1.1080 يمثّل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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