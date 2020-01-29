شكرا لقرائتكم خبر عن "فودافون" العالمية تعلن رسميا عن مفاوضات لبيع حصتها في تابعتها بمصر لـ"الاتصالات السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أخطر نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، الحكومة المصرية رسمياً بأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC "لبيع محتمل لحصة "فودافون" العالمية البالغة 55% في "فودافون" مصر.

وقرار "فودافون" العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخراً من العديد من الأسواق الرئيسية، بحسب "العربية".

وأظهرت بيانات شركة الاتصالات السعودية في وقت سابق أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعت بنسبة 22.4% بالغة 2.411 مليار ريال مقارنة بـ 3.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي ربحها خلال عام 2019 بالكامل إلى 10.755 مليار ريال، مقارنة بـ 10.78 مليار ريال أرباح عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.23%.