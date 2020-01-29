شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثمانية أشهر أمام الين والأنظار على اجتماع الفيدرالي ومؤتمر باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.15، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.08، بينما حقق الأعلى له عند 109.27.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت استقراراً عند ما قيمته 39.1 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 39.6.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات شهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 64.5$ مليار مقابل 63.2$ مليار بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد منذ قليل مطالبته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه الحالي، وذلك من أجل المحافظة على تنافسية معدلات الفائدة في أمريكا مقارنة مع الدول الأخرى، مع أفادته بأنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فأن بلاده ستركز على سداد ديونها وإعادة تمويلها من جديد.