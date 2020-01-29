شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي ومؤتمر باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الحادية عشرة في أحدى وعشرين جلسة من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1012 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1022، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1011، بينما حقق الأعلى له عند 1.1028.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 9.6 خلال شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات لألمانيا والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.7% مقابل 2.1%.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية للعرض النقدي أم-3 أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.5% مقابل 5.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات شهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 64.5$ مليار مقابل 63.2$ مليار بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد منذ قليل مطالبته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه الحالي، وذلك من أجل المحافظة على تنافسية معدلات الفائدة في أمريكا مقارنة مع الدول الأخرى، مع أفادته بأنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فأن بلاده ستركز على سداد ديونها وإعادة تمويلها من جديد.