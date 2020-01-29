شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد لأسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من كنون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي التي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.31% لتتداول حالياً عند 991.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 988.35$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 98.03 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل اقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات شهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 64.5$ مليار مقابل 63.2$ مليار بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.2%.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عقب لقائه مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أجل مناقشة كيفية احتواء فيروس كورونا ومنعه من التحول لوباء عالمي، عن كون بلاده قادرة على مكافحة انتشار الفيروس، وأن الصين تثق وتقدر على الفوز في هذه المعركة، وسط أفادته بأن الإجراء الأهم هو كيفية الوقاية منه ومكافحته، ما سيجعل المنظمة والمجتمع الدولي يقدمان تقييماً هادئاً وموضوعياً للفيروس.

وفي نفس السياق، فقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم بدوره بالأمس عن ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء انتشار فيروس كورونا وأن المنظمة تشجع الجميع على التحلي بالهدوء في الظروف الحالية وأنه لا حاجة لردود أفعال مبالغ فيها ولا لإجلاء المواطنين الأجانب من الصين، مع أفادته بأنه تمت الموافقة على إجراءات الحكومة الصينية لكبح انتشار الفيروس، وشكره للحكومة الصينية على جهودها المبذولة لمنع انتشاره.

هذا وتستمر عطلات رأس السنة القمرية الجديدة في الصين والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي أودى بحياة أكثر من 132 شخص في الصين بالإضافة لكون هناك نحو ستة ألاف شخص أصيبت به بالتزامن مع توالي تأكيد العديد من البلدان العالمية على ظهور حالات مصابة بالفيروس التاجي بها خلال الآونه الأخيرة.