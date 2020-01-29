شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. «كورونا» يقفز بأسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع مؤشر "تشاينا شوجوانج" اليومي لأسعار الجملة للخضروات في الصين اليوم بنسبة 9ر4% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 سنوات مسجلا 45ر195 نقطة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء يضاف إلى قائمة المخاوف والتحديات المتزايدة التي تواجهها الصين في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المتحور .

ويمثل ارتفاع أسعار الخضروات ضغطا جديدا على ميزانية المستهلكين في الصين والذين تضرروا من الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة بسبب مرض أنفلونزا الخنازير.