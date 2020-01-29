شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنحو الثلاثة بالمائة مع عودة نبض التداول له اليوم الأربعاء عقب انقضاء عطلات رأس السنة القمرية الجديدة هناك.

هذا ويستمر تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة رأس السنة القمرية التي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام للثاني من شباط/فبراير وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 132 شخص في الصين بالإضافة لكون هناك نحو ستة ألاف شخص أصيب به، إلا أن مؤشرات الأسهم العالمية تظهر علامات على الاستقرار بعد أن فقدت 1.5$ تريليون منذ 20 من هذا الشهر من جراء المخاوف من الفيروس.

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج نوه بالأمس عقب لقائه مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أجل مناقشة كيفية احتواء فيروس كورونا ومنعه من التحول لوباء عالمي، لكون بلاده قادرة على مكافحة انتشار الفيروس، مع أعربه عن كون الصين تثق وتقدر على الفوز في هذه المعركة، وأفادته بأن الإجراء الأهم هو كيفية الوقاية منه ومكافحته، ما سيجعل المنظمة والمجتمع الدولي يقدمان تقييماً هادئاً وموضوعياً للفيروس.

وفي نفس السياق، فقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم بدوره بالأمس عن ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء انتشار فيروس كورونا وأن المنظمة تشجع الجميع على التحلي بالهدوء في الظروف الحالية وأنه لا حاجة لردود أفعال مبالغ فيها ولا لإجلاء المواطنين الأجانب من الصين، مع أفادته بأنه تمت الموافقة على إجراءات الحكومة الصينية لكبح انتشار الفيروس، وشكره للحكومة الصينية على جهودها المبذولة لمنع انتشاره.

بخلاف ذلك نود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم الأمريكية استفادت بالأمس من انتعاش ثقة المستهلك الأمريكي خلال الشهر الجاري بالإضافة لارتفاع مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بصورة فاقت التوقعات والبيانات الإيجابية للقطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم أيضا بالأمس مع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قلق كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء، كما تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل الكشف عن بيانات التضخم للربع الرابع لاستراليا مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.5%، متفوقة على التوقعات عند 0.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لاستراليا استقرار وتيرة النمو عند 0.4% متوافقة مع التوقعات خلال الربع الرابع، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 1.7%، وعكست القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.6% خلال الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.19% ليربح 3.28 نقطة ويصل إلى المستوى 1,695.56، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.51% ليربح هو الأخر 117.70 نقطة ويصل إلى المستوى 23,333.41.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 2.61% ليخسر 730.09 نقطة ويصل إلى المستوى 27,219.55، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.53% ليربح 11.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,188.36.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.28% ليربح 33.14 نقطة ويصل إلى المستوى 11,718.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 38.94 نقطة ويصل إلى المستوى 7,033.40.