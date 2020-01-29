شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت مصر أكثر جذبا للاستثمارات البترولية للبحث والاستكشاف والإنتاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظا في عقد الاتفاقيات البترولية للبحث والاستكشاف الانتاج حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ يوليو 2014 وحتى الآن 82 اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار دولار لحفر 340 بئراً وجاءه هذا العدد الهائل للاتفاقيات البترولية كنتيجة لتطور المناخ الاستثماري في مصر وكذلك تسديد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب حيث تعد الاتفاقيات البترولية أحد الدعائم الرئيسية الجاذبة للاستثمارات البترولية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة .

ومع عودة الثقة لمناخ الاستثمار المصري شهدت السوق المصرية دخول عدد من الشركات العملاقة العاملة في مجال النفط وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا بأن عودة شركة "إكسون موبيل"، أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة، تمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية مؤكدا علي الاستمرار في توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطي.

وخلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز حيث تم توقيع 9 اتفاقيات بترولية يوم الأثنين قبل الماضي للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئراً والتى تضمنت منطقة شرق حورس بالصحراء الغربية باستثمارات 5ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية باستثمارات 8ر7 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار ومنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار ومنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية باستثمارات 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار و تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين وتعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر20 مليون دولار ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبارو منطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين ومنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبارو تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط و452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار الحد للاستثمارات للاتفاقيات الـ9.

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كما وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط، مع شركتي "إيجاس" و"إكسون موبيل" باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 17 مليون دولار لحفر 7 آبار والتى تتضمن حفر 4 آبار بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار كما تتضمن الاتفاقية الثانية حفر 3 آبار بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار .