شكرا لقرائتكم خبر عن توالي الدولار الاسترالي من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي ومؤتمر باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 16 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.6764 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6762، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6773، بينما حقق الأدنى له عند 0.6755.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات التضخم للربع الرابع مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%.

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وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 0.4% متوافقة مع التوقعات خلال الربع الرابع، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 1.7%، وعكست القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.6% خلال الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات شهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 64.5$ مليار مقابل 63.2$ مليار بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد منذ قليل مطالبته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه الحالي، وذلك من أجل المحافظة على تنافسية معدلات الفائدة في أمريكا مقارنة مع الدول الأخرى، مع أفادته بأنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فأن بلاده ستركز على سداد ديونها وإعادة تمويلها من جديد.